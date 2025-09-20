Más de 200 funcionarios actuaron para controlar el incendio en el local de Las Playitas

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Engherbert Atencio, informó que el incendio en el centro comercial Santa Cruz, Las Playitas, ubicado en el centro de la ciudad, fue controlado de forma inmediata, en acción conjunta con 400 funcionarios de Polimaracaibo, Protección Civil y los distintos organismos de seguridad.

Atencio detalló que el incendio ocurrió en la parte del depósito de la tienda de electrodomésticos Mega Store, donde había productos como neveras, colchones, entre otras cosas.

Por su parte, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, explicó que el siniestro comenzó durante una operación de soldadura que alcanzó un colchón, provocando el incendio del local.

El incendio no registró víctimas ni heridos, se espera el informe técnico de los Bomberos.

