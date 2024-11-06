Mata a su pareja y se suicida en Petare

La noche del martes 5 de noviembre, un hombre asesinó a su pareja y luego se quitó la vida.

El crimen ocurrió en el cuarto de la vivienda situada en la parroquia Petare del municipio Sucre, en Miranda.

Las víctimas quedaron identificadas como Jeangelis Neimalic Torres Álvarez (23) y Álvaro Antonio Millano Palacios (46).

Extraoficialmente, se supo que el hecho se registró en medio de una discusión presuntamente por problemas maritales.

Al parecer Millano Palacios le propinó dos impactos de bala a la joven. Un proyectil la hirió en el mentón y otro en la región occipital. Posteriormente, se disparó en la cabeza.

Al sitio acudieron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Instituto Autónomo Policía Municipal de Sucre (PoliSucre).

Los cuerpos fueron trasladados hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), también conocida como morgue de Bello Monte.

