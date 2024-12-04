Matan a hombre y lo tiran en una trilla de La Villa del Rosario

La mañana del martes 3 de diciembre, fue hallado el cadáver de un hombre con varios balazos, en una trilla de la vía rural Ilapeca-Sarita, en el camino conocido Los Villeros del en el municipio Rosario de Perijá.

El hallazgo lo hicieron unos motorizados que transitaban por la vía y de inmediato informaron a los cuerpos de seguridad, así lo dio a conocer la periodista Leonor Arguelles, a través de su cuenta Instagram.

El fallecido era conocido como "Luis Truca". Vestía una franela blanca con un jeans azul, estaba tendido en el suelo boca arriba. Según algunos testigos, el hombre residía en el barrio el Ilapeca, en la parroquia el Rosario y tenía tres días desaparecido.

Los funcionarios de Polirosario resguardaron el lugar y el CICPC realizó el levantamiento del cadáver.

Noticia al Día