Martes 19 de agosto de 2025
Sucesos

Matan a joven venezolana en la zona rural de Arauca

Presumen que su expareja cometió el crimen

Por Greily Nuñez

Matan a joven venezolana en la zona rural de Arauca
La madrugada del lunes 3 de febrero, fue hallada sin vida una joven venezolana, en la zona rural de Arauca, en Colombia.

La víctima quedó identificada como Milagros del Valle Paredes Téllez. Se conoció, que el personal de una funeraria llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo.

Medios locales indicaron que la venezolana presentaba signos de asfixia mecánica, hematomas en la cara y otras partes del cuerpo, lo que ha generado inquietud sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Conocidos de la víctima señalaron que la noche anterior discutía con su pareja sentimental, Jesús Alben Mosquera, en un establecimiento nocturno.

Además, la comunidad informó que un menor que residía en la misma vivienda también fue herido con golpes y moretones en su cuerpo.

El niño presenció lo ocurrido con la mujer y se encuentra en estado de shock, sin poder hablar.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.

Noticia al Día/ Crónica Col

