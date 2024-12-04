Domingo 21 de septiembre de 2025
Internacionales

Matan a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare en el centro de Manhattan

Matan a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare en el centro de Manhattan. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Matan a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare en el centro de Manhattan
El tiroteo fatal del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue un “ataque descarado y selectivo”, dijo el miércoles a los periodistas la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, y señaló que el pistolero estuvo “al acecho” durante varios minutos mientras anticipaba su objetivo.

“Los esfuerzos de investigación del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York están en marcha y no descansaremos hasta identificar y detener al tirador”, dijo la comisionada de policía Jessica Tisch.

NYPD Crime Stoppers ha anunciado una recompensa de hasta US$ 10,000 por información que conduzca al arresto y condena de la persona responsable.

El director ejecutivo de UnitedHealthcare fue asesinado a tiros en el centro de Manhattan el miércoles por la mañana en un aparente ataque selectivo cuando se disponía a asistir a la conferencia anual de inversores de la empresa, según informó un funcionario de las fuerzas de seguridad a CNN. El pistolero sigue prófugo.

Brian Thompson caminaba hacia el Hotel Hilton de Nueva York en Midtown Manhattan, vestido con traje y corbata, para asistir a la conferencia anual de inversores de UnitedHealthcare que se celebraba en el salón de baile.

Un hombre armado, enmascarado debido a las gélidas temperaturas, esperó unos 10 minutos antes de la llegada de Thompson antes de abrir fuego varias veces, alcanzando a Thompson desde unos 20 pies de distancia, dijeron los investigadores a CNN.

El pistolero huyó, atravesó un callejón y se subió a una bicicleta, dijo el funcionario a CNN. Los investigadores siguen investigando la zona. La policía cree actualmente que el sospechoso huyó hacia Central Park.

El gerente de un estacionamiento al otro lado de la calle del hotel, dijo a CNN que estaba dentro de la oficina del estacionamiento en el momento del tiroteo y no escuchó disparos. El sospechoso le disparó a Thompson con lo que parecía ser un silenciador, según un funcionario policial.

“Estamos profundamente entristecidos por los acontecimientos de esta mañana en la zona y nuestros pensamientos están con todos los afectados por la tragedia. Las preguntas adicionales deben dirigirse al Departamento de Policía de Nueva York”, dijo a CNN un gerente general del New York Hilton Midtown, señalando que Thompson no estaba registrado como huésped del hotel.

Los detalles sobre las circunstancias no están claros de inmediato, pero los investigadores dicen que parece ser un tiroteo selectivo. No se han realizado arrestos y la investigación está en curso, dijo el Departamento de Policía de Nueva York. Se espera que la policía brinde una sesión informativa sobre el incidente a las 11:30 am.

Thompson fue nombrado director ejecutivo de UnitedHealthcare en abril de 2021. UnitedHealthcare es parte de UnitedHealth Group, la compañía de seguros más grande de Estados Unidos y una de las empresas más grandes del país, punto: UnitedHealth Group es la cuarta empresa más grande de Estados Unidos según la clasificación de ingresos, según la lista anual Fortune 500.

La empresa matriz de UnitedHealthcare, UnitedHealth Group, finalizó abruptamente su conferencia programada el miércoles por la mañana, citando “una situación médica muy grave con uno de los miembros de nuestro equipo”.

“Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare”, afirma un comunicado de UnitedHealth Group. “Brian era un colega y amigo muy respetado por todos los que trabajaron con él. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Nueva York y les pedimos paciencia y comprensión durante este momento difícil. Nuestro más sentido pésame a la familia de Brian y a todos los que estaban cerca de él”.

El gobernador de Minnesota y ex candidato a vicepresidente, Tim Walz, calificó la muerte de Thompson como “una pérdida terrible para la comunidad empresarial y sanitaria de Minnesota”.

“Este es un acto de violencia horroroso y escandaloso. Mis pensamientos están con la familia y los seres queridos de Brian Thompson y con todos los que trabajan en United Healthcare en Minnesota”, dijo la senadora Amy Klobuchar en una publicación en X el miércoles por la mañana.

"Estoy horrorizado por el asesinato de mi elector, Brian Thompson, esta mañana en Nueva York y tengo a su familia en mis oraciones”, escribió el congresista Dean Phillips, del tercer distrito de Minnesota.

Noticia al Dia / CNN

