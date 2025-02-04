Matan de un tiro en la cabeza a joven atleta para robarlo dentro de una buseta en Anzoátegui: Se preparaba para una competencia nacional

Un joven, promesa del deporte venezolano, fue asesinado de un tiro en la cabeza durante este fin de semana por varios delincuentes que ingresaron a una buseta de transporte público que cubría la ruta Barcelona-El Viñedo en el estado Anzoátegui, para ejecutar un robo a mano armada.

La víctima, identificada como Yohan Alexander Abad Ramírez, de 21 años de edad, fue blanco de los asesinos al momento de negarse a entregar sus pertenencias. Mortalmente herido, fue llevado hasta hospital Luis Razetti de Barcelona por funcionarios de Protección Civil pero murió en el trayecto.

Yohan Abad era un destacado atleta y pertenecía a la selección del estado Anzoátegui en la disciplina Sambo, una modalidad de artes marciales. Actualmente se encontraba preparándose para participar en una copa nacional. Su repentina muerte causó conmoción en la referida entidad. Trascendió que uno de los homicidas fue abatido y que el otro se encuentra detenido.

Noticia al Día