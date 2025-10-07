Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

En la torre A, piso 8 del urbanismo Opppe 35, fue asesinado un joven de 26 años.

Autoridades de Caraballeda fueron notificados de lo sucedido y esclarecieron el crimen en tiempo récord.

La víctima, de nombre, Diego Andrés Rojas Bravo, quedó tendido en su cama con varias puñaladas.

Los señalados, identificados como, Kelvin Junior Aldana Damarse, de 22 años; Brayan Erick Carlos José Pacheco Hernández, conocido como el “Ruso” y el adolescente, de 17 años, quedaron detenidos en el sitio del suceso.

Según las autoridades, el hecho se habría originado por las llaves de uno de los apartamentos.

Los aprehendidos quedaron a disposición del MP.

Noticia al Día