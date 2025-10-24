Mataron a PNB cuando patrullaba en Aragua: Fiscal General ordenó investigar el crimen

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana fue asesinado, cuando patrullaba por el sector Los Angelinos, en San Mateo, estado Aragua.

El policía, identificado como, Leonel Alejandro Ruiz Otalvora, de 24 años, fue ultimado el pasado 16 de octubre.

Ruiz se encontraba con sus compañeros de labores, cuando fueron interceptados por varios maleantes de la zona.

El suceso fue notificado a las autoridades de la Policía Científica y comenzaron a investigar el crimen. Por su parte, el fiscal general de la república, Tarek William Saab, designó la fiscalía 34 para investigar y sancionar los hechos. "El funcionario de la PNB fue asesinado por sujetos desconocidos, para despojarlo de su vehículo tipo moto", agregó Saab.

Noticia al Día