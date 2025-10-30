Mataron a trabajador venezolano cuando intentaba mediar entre bandas rivales dentro de una gasolinera en Chile

Un joven venezolano fue asesinado la noche del pasado martes 28 de octubre, en Santiago de Chile.

La víctima, Roderick del Valle Villarroel Rojas, de 23 años, iniciaba su turno de trabajo en una estación de servicio como surtidor de combustible, cuando se generó una discusión entre bandas rivales.

Villarroel intentó mediar para que los delincuentes se calmaran, pero desenfundaron sus armas de fuego y comenzaron a dispararse. El venezolano recibió al menos tres impactos de bala.

El venezolano fue trasladado hacia un centro asistencial, donde se constató su fallecimiento producto de las heridas causadas por los disparos.

El caso fue puesto a orden de la Fiscalía para realizar una investigación.

Noticia al Día / NTN24