Mató a su madre con un tronco de metro y medio en Miranda

Rosaura Paiva, de 54 años de edad, fue asesinada por su hijo, Carlos José Paiva, en la calle 10 del sector Monte Lindo de la parroquia Mamporal de Miranda.
Se pudo conocer que el hombre golpeó a su madre con un tronco de un metro con 59 centímetros de largo y unos 23 centímetros de diámetro.
El violento hecho ocurrió el pasado 2 de diciembre, cuando Paiva se encontraba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.
Habitantes de la zona intentaron linchar al acusado. Asimismo, informaron a la policía que Carlos Paiva golpeaba a su madre frecuentemente.
El señalado quedó detenido por la policía y permanece bajo custodia.
Noticia al Día