Mató a su primo por cinco dólares en ciudad Bolívar

Luis Miguel Ramos García, de 20 años, fue detenido por matar a su primo Jhoniel Jesús García Salazar de 22 años.

El crimen ocurrió la noche del primero de noviembre, en la parroquia La Sabanita, municipio Angostura del Orinoco, en Bolívar.

Las autoridades del CICPC informaron que Ramos sostuvo una discusión con su primo García por una deuda de cinco dólares.

La discusión se tornó violenta y Ramos sacó un cuchillo y apuñaló a su primo, dejándolo sin vida en el sitio. Luego, huyó con rumbo desconocido.

Las investigaciones conllevaron a su detención y el caso quedó en manos del MP.

Noticia al Día