Militares detienen a un hombre por supuesto contrabando de aceite comestible en Táchira

Militares de Venezuela detuvieron a un hombre en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) por transportar mil 440 unidades de aceite comestible y 60 paquetes de pañales desechables, informó este miércoles el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

A través de una publicación en X, el militar indicó que el ciudadano, proveniente de Colombia con destino a la ciudad de San Cristóbal, capital de Táchira, fue detenido por la "presunta comisión del delito de contrabando de introducción".

Asimismo, indicó que se le decomisó un vehículo que fue inspeccionado en un Puesto de Atención al Ciudadano (PAC), en el Puente Internacional Simón Bolívar, vía principal terrestre que comunica a Venezuela con Colombia.

Hernández Lárez compartió una fotografía donde se ve al hombre detenido de espaldas, junto a los paquetes de pañales desechables, el aceite comestible y el vehículo incautado.

En noviembre de 2023, Nicolás Maduro, quien juró el pasado 10 de enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, ordenó a los cuerpos de seguridad y a las instituciones con competencia en la circulación de productos "extirpar" el contrabando.

Se trata de "dar la batalla contra el contrabando que permea nuestras fronteras", dijo el líder chavista, durante una reunión celebrada en noviembre con empresarios y ministros del área económica, tras advertir que hay "muchos productos" en Venezuela importados de manera irregular desde otros países, que "afectan gravemente la salud" de las personas.

"Ese contrabando que vamos a controlar, que vamos a extirpar en toda la cadena, desde el paso fronterizo, carreteras y lugares de venta", remarcó.

La #FANB en la REDI N° 2 Los Andes, la ZODI N° 21 Táchira, efectivos del CZGNB-21 (Táchira), P.A.C Puente Internacional Simón Bolivar, 1CIA-D-212, en el marco de la operación Cacique Murachí, se realizó la detención de un (01) cddno y retención de mil cuatrocientos cuarenta… pic.twitter.com/vmi7HkghUO — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) February 5, 2025

Noticia al Día / EFE