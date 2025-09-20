Ministerio Público del Zulia imputará a tres personas que se desplazaban en una moto sin casco y violando las leyes de tránsito

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este viernes 19 de septiembre sobre la aprehensión de tres jóvenes que se desplazaban en una motocicleta sin casco, e incumpliendo las normativas sobre tránsito terrestre, poniendo en riesgo sus propias vidas.

Así lo dio a conocer el alto funcionario a través de una publicación en la red social Instagram, en la que especificó que estas tres personas serán imputadas por el Ministerio Público del estado Zulia por el delito de instigación pública, excediendo el número de pasajeros que debe llevar ese tipo de vehículo.

Los detenidos fueron identificados como Paola Narcimari, Yonier Borjas y Mauricio Roque. Recientemente, la cámara de diputados que integran el Consejo Legislativo del Zulia (CLEZ), se encuentra trabajando en la aprobación de una ley que regule el uso de motos ante el incremento de accidentes de tránsito que han dejado personas fallecidas y heridas en diferentes municipios de la entidad.