Sábado 06 de septiembre de 2025
Al Dia

Ministerio Público imputó a Exfiscal Superior del estado Carabobo y a otros 10 exfiscales por actos de corrupción

Los exfiscales fueron imputados por la presunta comisión en los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos de funcionarias públicas o funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada y uso indebido de información o datos reservados y asociación.

Por José Gregorio Flores

Ministerio Público imputó a Exfiscal Superior del estado Carabobo y a otros 10 exfiscales por actos de corrupción
Son once los exfiscales que el Ministerio Público imputó en el estado Carabobo por actos de corrupción. Foto: RRSS.
El Fiscal General de la República, Tarek Willam Saab, informó este viernes cinco de septiembre que el Ministerio Público imputó al Exfiscal Superior del estado Carabobo, Miguel José Durán Trejo y a otros 10 exfiscales de esa región por llevar a cabo hechos de corrupción.

Así lo dio a conocer Sabb a través de una publicación en la cuenta del MP en la red social Instagram, detallando que los exfiscales fueron imputados por la presunta comisión en los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos de funcionarias públicas o funcionarios públicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada y uso indebido de información o datos reservados y asociación.

Los exfiscales incursos en actos de corrupción fueron identificados como Marilyn Jackeline Hernández, Gabriel José Sánchez, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Osorio Pimentel, Luis Maldonado, Ángel Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángel Dorta Sivira.

Según explicó en la publicación el Fiscal, estos exfuncionarios llevaron acciones contrarias a sus cargos, debido a que mantenían comunicación directa con el delincuente Rafael Reyna, quien valiéndose de su investidura de "abogado", exigía grandes cantidades de dinero a las partes involucradas, con el objeto de favorecerles en las investigaciones y simulando ser Fiscal del Ministerio Público.

Asimismo, también proporcionaba información de las distintas causas penales, llevadas en diferentes despachos fiscales de la jurisdicción, entre esas comunicaciones destacan trámites vinculados a varios procesos penales que por su competencia deben ser exclusivamente tratados por fiscales debidamente acreditados.

El Fiscal Sabb ha ejecutado una implacable lucha contra la corrupción para depurar a lo interno la institución los despachos fiscales. En tal sentido, hasta ahora son 556 ex funcionarios del MP procesados, de los cuales 138 ya se encuentran acusados y cuyos juicios avanzan con pronóstico de ejemplar condena.

A través de los juicios culminados se han obtenido hasta ahora un total de 54 sentencias condenatorias, igualmente que han logrado imputar a 285 ex funcionarios, lográndose avanzar en dichas causas.

Noticia al Día / Con información de mpublicove

