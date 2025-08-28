Jueves 28 de agosto de 2025
Ministro Cabello: Efectivos de seguridad del Estado incautaron más de 2 mil 800 kg de drogas en una operación

“Estamos tirando de la cuerda para ver hasta dónde llega, porque esto es obra de narco-bandas en operación”, expresó Cabello, quien además recordó que Venezuela ha enfrentado con firmeza los intentos de grupos provenientes de Colombia que buscan utilizar el territorio nacional como ruta hacia Europa.

Por Andrea Guerrero

Ministro Cabello: Efectivos de seguridad del Estado incautaron más de 2 mil 800 kg de drogas en una operación
Foto: VTV
El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que este martes los cuerpos de seguridad del Estado lograron decomisar 2.800 kilogramos de sustancias ilícitas como parte de una operación antidrogas.

Durante la emisión número 540 de su programa Con el Mazo Dando, Cabello también reveló que en una acción paralela realizada en el estado Falcón fueron incautados otros 45 kilogramos de droga, reforzando los esfuerzos del gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

Como vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, destacó que las autoridades continúan desarrollando investigaciones para desmantelar redes criminales, conspiradores y organizaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes.

“Estamos tirando de la cuerda para ver hasta dónde llega, porque esto es obra de narco-bandas en operación”, expresó Cabello, quien además recordó que Venezuela ha enfrentado con firmeza los intentos de grupos provenientes de Colombia que buscan utilizar el territorio nacional como ruta hacia Europa.

Noticia al Día / Con el Mazo Dando

Noticias Relacionadas

Principal

Onda tropical N° 31 se desplaza del centro al occidente venezolano: Probabilidad de lluvias en Zulia este jueves 28-Ago

El Inameh destaca que se observa poca nubosidad en la mayor parte del territorio

Salud

Avances tecnológicos en Venezuela: La incorporación de la IA en la cápsula endoscópica permite "mayor precisión diagnóstica"

Especialistas en el área de gastroenterología aplican la técnica desde hace poco más de 10 años y ahora se apoyan con el uso de la tecnología

Farándula

La hispano-venezolana Elena Duque, será protagonista en el Festival de Cine de Gijón, en España

El evento del séptimo arte se llevará a cabo desde el 14 al 22 de noviembre

Zulia

Alcalde Di Martino designa a Luz Brujes como Coordinadora del Mercado Las Pulgas y Las Playitas

“Lo primordial es contar con locales iluminados, con servicios de aguas negras y blancas, y lograr una adecuada organización de quienes conviven allí día a día. Eso es lo que queremos y vamos a lograr junto a todos los fundadores”, expresó Brujes.

