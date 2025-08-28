Ministro Cabello: Efectivos de seguridad del Estado incautaron más de 2 mil 800 kg de drogas en una operación

El ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que este martes los cuerpos de seguridad del Estado lograron decomisar 2.800 kilogramos de sustancias ilícitas como parte de una operación antidrogas.

Durante la emisión número 540 de su programa Con el Mazo Dando, Cabello también reveló que en una acción paralela realizada en el estado Falcón fueron incautados otros 45 kilogramos de droga, reforzando los esfuerzos del gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

Como vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, destacó que las autoridades continúan desarrollando investigaciones para desmantelar redes criminales, conspiradores y organizaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes.

“Estamos tirando de la cuerda para ver hasta dónde llega, porque esto es obra de narco-bandas en operación”, expresó Cabello, quien además recordó que Venezuela ha enfrentado con firmeza los intentos de grupos provenientes de Colombia que buscan utilizar el territorio nacional como ruta hacia Europa.

Noticia al Día / Con el Mazo Dando