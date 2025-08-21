Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y vicepresidente sectorial de Política y Seguridad Ciudadana, Diosdado Cabello, informó en horas de la noche de este miércoles 20 de agosto en su programa semanal "Con el Mazo Dando", sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores y 800 metros de cordón detonante en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

Cabello destacó que la aprehensión del sujeto se produjo el pasado martes 19 y que ya está a disposición de las autoridades competentes en materia de seguridad. Detalló que tenía en su poder tres mil detonadores y 800 metros de cordón detonante, el cual es un potenciador de explosivos. Sin embargo, no no dijo en que lugar de la capital zuliana se efectuó la detención.

Recientemente, Cabello mostró un nuevo lote de armas incautadas durante un operativo. Reveló que entre el arsenal incautado se encuentran fusiles calibre .308, supresores y “armas que muchos no han visto”. Asimismo, precisó que también se encontraron lingotes de plomo, los cuales “son utilizados para el diseño del proyectil”.

Al tiempo, apuntó que se incautó un fusil .50, un arma totalmente mortífera y letal que se utiliza para tumbar helicópteros. También señaló que fueron capturados dos presuntos integrantes de una red conspirativa: alias La Negra y alias El Flaco.

Recordó que alias El Flaco fue quien construyó el explosivo que sería detonado en Plaza Venezuela; mientras que La Negra era la intermediaria que contactó a las bandas en Colombia para llevar adelante los planes desestabilizadores en el país.

Noticia al Día / Con información del diario 2001