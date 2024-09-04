Ministro de Transporte denuncia sabotaje contra ferrocarril de La Rinconada

Ministro para Transporte, Ramón Velásquez Araguayán sobre «acto de sabotaje al ferrocarril de La Rinconada» en la ciudad de Caracas.

La noche de este martes, se desató un incendio en el cuarto de electricidad de la estación del Ferrocarril. El siniestro generó alarma entre usuarios y trabajadores del sistema de transporte férreo.

#URGENTE Ministro de Transporte @rvaraguayan informa que incendio reportado, la noche de este martes, en el Ferrocarril de los Valles del Tuy, en La Rinconada, responde a un "acto de sabotaje". pic.twitter.com/0bwL1UH0Zd — Globovisión (@globovision) September 4, 2024

Autoridades del Cuerpo de Bomberos de Caracas y demás efectivos de seguridad, controlaron la situación y evitaron que las llamas se extendieran en las otras áreas de la estación.

El incendio dejó a oscuras varias áreas de la estación La Rinconada que, sin embargo, se mantuvo operativa en medio de la emergencia, aunque con retraso en la llegada, embarque y salida de trenes, denunciaron pasajeros residentes en la región Valles del Tuy del estado Miranda.

Poco después se produjo un desalojo momentáneo de la estación La Rinconada, los trabajadores del sistema ferroviario dijeron que se habilitarían autobuses hacia los Valles del Tuy, como medida de contingencia, a la espera de reanudar la operación en todo el tramo.

#3Sep Usuarios del tren de los Valles del Tuy reportan un incendio en la estación La Rinconada, al suroeste de #Caracas. Según el reporte, el incendio se inició poco después de las 6:40 pm en una planta eléctrica de respaldo, instalada dentro de la estación terminal del sistema.… pic.twitter.com/uFIHmNE7Sv — Crónica.Uno (@CronicaUno) September 3, 2024

El servicio se reanudó paulatinamente a las 8:20 pm. Mientras, unidades de líneas de transporte privadas ofrecían el traslado hasta Valles del Tuy a 80 bolívares por pasajero.

Noticia al Día/Información de agencia