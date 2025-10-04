Sábado 04 de octubre de 2025
Motorizado arrolló a otro hombre y ambos mueren en la carretera Panamericana en Mérida

Las víctimas fueron identificadas como Anibal Ceballos Feria, de 81 años de edad, con residencia en la localidad de Mucujepe y Cristobal José Montiel Balza (38) quien vivía en la vía a Cuatro Esquinas. Se pudo conocer que los dos murieron en el sitio donde ocurrió el lamentable suceso.

Por José Gregorio Flores


El accidente en el que perdieron la vida los dos hombres ocurrió en la carretera Panamericana de Mérida. Foto: Freddy Alvarado.
Dos hombres murieron este viernes tres de octubre en la carretera Panamericana en el estado Mérida. Un motorizado embistió a otro mientras atravesaba la vía y en consecuencia ambos perdieron la vida. El hecho ocurrió en el sector Quebrada Blanca, municipio Alberto Adriani en la referida entidad.



Informaciones preliminares indican que el accidente ocurrió cuando Anibal Ceballos Feria intentaba cruzar la vía y fue impactado por Cristobal Montiel Balza, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta MD Haojin 150, de color azul.

Al sitio del siniestro acudieron de inmediato comisiones de Polimérida, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Bomberos de Mérida, quienes confirmaron el deceso de los hombres y procedieron a resguardar la escena.

Posteriormente, efectivos del Servicio de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se encargaron del levantamiento de los cadáveres y dieron inicio a las averiguaciones de rigor para determinar las causas exactas del fatal suceso.

Noticia al Día / Con información de Freddy Alvarado

