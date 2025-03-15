Motorizado casi muere degollado por un nylon improvisado en la Autopista Francisco Fajardo "Volví a nacer"

La noche del pasado jueves 13 de marzo, un hombre casi pierde la vida al impactar contra un nylon que estaba improvisado en la Autopista Francisco Fajardo, a la altura del puente 5 de Julio.

El hombre informó que el nylon quemó su cuello y parte de su hombro. "Gracias a Dios pude controlar la moto y no pasó mayores. De inmediato me dirigí al módulo de Polisucre y denuncié lo sucedido. Yo, volví a nacer", puntualizó el hombre a través de sus redes sociales.

Acotó, que los responsables deben ser llevados a la justicia, ya que están atentando contra vidas humanas y esta práctica debe ser castigada contundentemente.

Noticia al Día