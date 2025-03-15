Jueves 25 de septiembre de 2025
Sucesos

Motorizado casi muere degollado por un nylon improvisado en la Autopista Francisco Fajardo "Volví a nacer"

La noche del pasado jueves 13 de marzo, un hombre casi pierde la vida al impactar contra un nylon que…

Por Greily Nuñez

Motorizado casi muere degollado por un nylon improvisado en la Autopista Francisco Fajardo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La noche del pasado jueves 13 de marzo, un hombre casi pierde la vida al impactar contra un nylon que estaba improvisado en la Autopista Francisco Fajardo, a la altura del puente 5 de Julio.

El hombre informó que el nylon quemó su cuello y parte de su hombro. "Gracias a Dios pude controlar la moto y no pasó mayores. De inmediato me dirigí al módulo de Polisucre y denuncié lo sucedido. Yo, volví a nacer", puntualizó el hombre a través de sus redes sociales.

Acotó, que los responsables deben ser llevados a la justicia, ya que están atentando contra vidas humanas y esta práctica debe ser castigada contundentemente.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Noticias Relacionadas

Zulia

Noche en vela por los latidos de la tierra: Los 11 temblores en Maracaibo

El evento más significativo se registró a las 7:28 a.m. con una magnitud de 4.3 y epicentro ubicado a 32 kilómetros al este de Bachaquero, en el eje de la Costa Oriental del Lago
Sucesos

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Los afectados presentaron síntomas como dificultades para respirar, mareos y algunos convulsionaron
Sucesos

Dos fallecidos y dos heridos tras accidente aéreo en el Aeropuerto de Maiquetía

La avioneta Learjet 55 se habría descontrolado debido a la fuerte ventolera y cayó abruptamente
Sucesos

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Al llegar, los oficiales identificaron a Rodríguez Rincón, quien intentó escapar e ingresar a una vivienda

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025