Motorizado chocó contra la parte trasera de un vehículo en Machiques

Un motorizado chocó contra la parte trasera de un vehículo, cerca de un reconocido centro de salud de Machiques de Perijá.

Según un video que circuló en redes sociales, el joven de la moto se desplazaba a alta velocidad por la referida vialidad, cuando ocurrió el accidente. El médico tratante informó que el conductor presentó politraumatismo craneoencefálico, lo que generó gran preocupación entre sus familiares.

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron al lugar para resguardar el área y facilitar las labores técnicas del accidente. Un informe preliminar indicó que el herido se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.

Se espera que las investigaciones continúen para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes, reseñó el periodista Moreno Luis Armando.

Noticia al Día