Motorizado golpeó a una mujer y a su bebé tras chocar su vehículo en Maturín

A través de las redes sociales se dio a conocer la agresión que ejerció un motorizado contra una mujer y su hija.

Según lo divulgado por el Instagram de David Glock, el hombre iba en una moto cuando chocó a la fémina, quien se desplazaba en su vehículo por una vía de Maturín. El hecho ocurrió el pasado 9 de marzo.

La mujer, se bajó del carro grabando y le exigió que le pagara el daño causado, conllevando a la molestia del motorizado quien la golpeó junto a la bebé.

Y ante lo reseñado, las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana, detuvieron al hombre cuya identidad se desconoce y lo trasladaron al comando de esa jurisdicción.