Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Un trabajador del Banco del Tesoro resultó herido al impactar su motocicleta contra un vehículo, en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo de Maracaibo.

El motorizado, de nombre, Daniel Arreaga, se desplazaba en su motocicleta Bera negra, placa AH3F42E, cuando impactó contra la conductora de un Aveo dorado.

El motorizado quedó tirado en la carretera y con ello la aglomeración de toda una ciudadanía que comenzó a auxiliarlo.

La dueña del carro Aveo estaba angustiada por la salud del motorizado y también ayudó para que fuese atendido. "Como haya sido es muy traumante y lo que quiero es ayudar a ese muchacho", dijo en medio del disturbio.

Al lugar llegaron efectivos de tránsito de la PNB, quienes notificaron lo sucedido al cuerpo de Bomberos y fue llevado a un centro de salud cercano para su valoración médica.

Noticia al Día