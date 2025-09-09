Martes 09 de septiembre de 2025
Motorizado policial impactó contra varios ciclistas durante una carrera en Mérida

El choque quedó grabado

Por Greily Nuñez

Motorizado policial impactó contra varios ciclistas durante una carrera en Mérida
Un motorizado policial impactó contra varios ciclistas cuando participaban en la carrera La vuelta a Venezuela, en Mérida.

A través de una grabación quedó registrado cuando el funcionario se atravesó con su motocicleta frente a los ciclistas que se disputaban la meta.

Este lamentable suceso interrumpió la final de la competencia y puso en riesgo la vida de los atletas, quienes quedaron tendidos sobre la carretera y a escasos metros de la línea de llegada.

Los equipos de emergencia actuaron de inmediato para socorrer a los deportistas lesionados. Se espera el reporte oficial sobre la condición de los heridos y la gravedad de las lesiones.

Noticia al Día / El Informador

