Motorizado policial impactó contra varios ciclistas durante una carrera en Mérida

Un motorizado policial impactó contra varios ciclistas cuando participaban en la carrera La vuelta a Venezuela, en Mérida.

A través de una grabación quedó registrado cuando el funcionario se atravesó con su motocicleta frente a los ciclistas que se disputaban la meta.

Este lamentable suceso interrumpió la final de la competencia y puso en riesgo la vida de los atletas, quienes quedaron tendidos sobre la carretera y a escasos metros de la línea de llegada.

Los equipos de emergencia actuaron de inmediato para socorrer a los deportistas lesionados. Se espera el reporte oficial sobre la condición de los heridos y la gravedad de las lesiones.

Noticia al Día / El Informador