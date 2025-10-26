Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

A tiros fueron asesinados dos hombres, en una residencia del barrio Las Mercedes, en Riohacha, Colombia. Las víctimas quedaron identificadas como Nelson Morales Almanza y Óscar Eduardo Zapata Saldarriaga.

El crimen sucedió a las 10:40 de la noche del sábado 25 de octubre. Según el reporte, varios particulares que se movilizaban en motocicletas abordaron a las víctimas y, sin mediar palabras, accionaron un arma de fuego en su contra.

Precisaron, que Morales Almanza, de 35 años y nacionalidad venezolana, recibió tres heridas de bala y falleció en el lugar.

Por su parte, Zapata Saldarriaga, de 33 años, sufrió varios impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Fue trasladado de urgencia a la Clínica Cedes, pero lamentablemente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron los actos urgentes y el levantamiento de los cuerpos. Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer los móviles del doble homicidio e identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga tras el ataque.

