Mototaxista viajaba junto a su hija para vender drogas en Caracas

Funcionarios del CICPC detuvieron a, Cristopher Manuel Berbis Zambrano, de 30 años, por comercializar sustancias psicotrópicas y estupefacientes en el sector Propatria, parroquia Sucre, en Caracas.

Berbis tenía como modus operandi vestirse como mototaxista y viajar en su moto junto a su pequeña hija, para desviar a las autoridades. El detenido ocultaba la sustancia ilícita en el asiento del vehículo para evadir dispositivos de seguridad.

Al momento de su captura, le incautaron 22 envoltorios de presunta sustancia psicotrópica; además, se colectó un teléfono móvil y la motocicleta Bera BR 200, placas AD9G98J, que usaba para sus actividades ilícitas.

Durante las pesquisas, se conoció que el detenido poseía un registro policial por ultraje a funcionario público. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 91° del Ministerio Público, con competencia en materia de drogas.

