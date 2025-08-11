MP anuncia avances en el proceso judicial contra los implicados en el atentado en Plaza Venezuela

El Ministerio Público (MP), anunció este lunes 11 de agosto, avances en el proceso judicial contra los 16 implicados que planificaban un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela de Caracas.

A través de sus redes sociales, el MP precisó que explicará los detalles judiciales más adelante.

"El Ministerio Público avanza de manera contundente en el proceso judicial a los 16 implicados del atentado terrorista perpetrado este pasado domingo en la Plaza de la Victoria contra el fascismo, donde pretendieron bañar de sangre a nuestro país. Dicho atentado terrorista está vinculado directamente a las conspiraciones provenientes de los Estados Unidos y la extrema derecha venezolana. Este Ministerio Público explicará los detalles judiciales a que haya lugar más adelante: vinculados a todo este grave proceso que intentó socavar la soberanía, estabilidad y la paz del pueblo venezolano", se lee en la publicación compartida en la cuenta de Instagram.

El pasado jueves 7 de agosto, el Ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó la captura de 16 personas, una de ellas en territorio colombiano, que presuntamente planificaban un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela de Caracas.

Cabello indicó que los funcionarios de seguridad del Estado desmantelaron el plan luego de hacer seguimiento a un ciudadano que dejó abandonado un bolso, que presuntamente contenía los explosivos, en una zona cercana a Plaza Venezuela.

Lee también: Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Noticia al Día