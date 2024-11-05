MP imputa a 10 funcionarios de la PNB por allanar una casa y disparar al aire en Sucre

Diez funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fueron imputados por el Ministerio Público por perpetrar un allanamiento ilegal, en la comunidad La Trinidad de Cumaná, estado Sucre. Hechos acaecidos el pasado 02 de noviembre.

Los uniformados ingresaron a una vivienda sin órdenes de allanamiento y dispararon al aire, causando zozobra entre los vecinos que trataron de evitar el accionar de los PNB.

El fiscal Tarek William Saab, confirmó que los efectivos policiales no contaban con la autorización para el procedimiento. "Ingresaron a una vivienda y accionaron sus armas de fuego, generando zozobra a las personas que habitaban en dicho inmueble".

Noticia al Día / Diario 2001