Sábado 11 de octubre de 2025
Al Dia

Muere ahogada niña de 7 años al caer en un tanque subterráneo en Brisas de La Vanega

Familiares, allegados y vecinos lloraron desconsolados la muerte de esta pequeña

Por Greily Nuñez

Muere ahogada niña de 7 años al caer en un tanque subterráneo en Brisas de La Vanega
Una niña de 7 años, murió ahogada en un tanque subterráneo, cuando se encontraba dentro de su casa en Brisas de La Vanega, en Maracaibo, estado Zulia.

La pequeña quedó identificada como, Vilmary Mavarez.

La niña se encontraba desaparecida desde el pasado jueves 9 de octubre, cuando le pidió permiso a su mamá para ir hacia la casa de su abuela, contaron fuentes cercanas para Noticia al Día.

Al parecer, la pequeña comenzó a jugar con su hermano, cuando cayó al tanque. Sin embargo, el niño tiene una condición y no pudo decirle a su mamá lo ocurrido.

La mujer, al notar la ausencia de su hija, comenzó a buscarla. Toda la comunidad se unió al clamor de esta madre, quien desesperada notificó lo sucedido a las autoridades policiales de la región.

Las horas transcurrieron y cerca de la 1:00 de la madrugada del viernes 10 de octubre, la abuela fue agarrar agua del tanque y encontró el cuerpecito de su nieta.

El lamentable hallazgo fue notificado a las autoridades de la Policía Científica, quienes llevaron el cadáver a la morgue de la ciudad para su respectiva autopsia.

