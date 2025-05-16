Muere arrollada joven venezolana en Perú

Una joven venezolana, identificada como Andreina Farías, falleció tras ser arrollada por presuntos trabajadores de una empresa contratista, la cual estaría relacionada con la compañía de comunicaciones Claro, en San Bartolo, Perú.

Familiares, vecinos y amigos de la víctima, denunciaron el homicidio, aparentemente intencional, por parte de dos hombres, quienes estaba a bordo de una camioneta, informó la cuenta de Instagram Peruzolanismo.

Testigos del hecho declararon que “una minivan de la empresa Claro se acercó alrededor de las nueve de la mañana al domicilio de la chica y se retiró casi una hora después”. Al parecer, la venezolana no quería que los trabajadores se fueran del sitio “por algo que le habían hecho”.

La joven pedía que llamaran a la policía para que mediara en el altercado, pero las autoridades no llegaron a tiempo y los sujetos “le pasaron su camioneta encima”, relataron los presentes. La víctima quedó sin vida sobre el suelo, indicaron los reportes. El hecho quedó grabado en video.

Se pudo conocer que la venezolana dejo huérfana a su hija de ocho años de edad. Otros reportes del hecho indicaron que la venezolana presentó “signos de violación”.

Allegados hicieron la denuncia en la comisaría de San Bartolo. La policía local ya tendría identificados a los autores del hecho. El cuerpo de la joven venezolana se encuentra en la morgue de esa localidad peruana. Familiares y amigos piden justicia para Andreina Farías, quien dejó en orfandad a una niña.

En el video del hecho se puede ver a la mujer, quien se aferró a la camioneta en movimiento, en un intento por evitar que sus supuestos agresores escaparan.

