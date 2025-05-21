Muere ciclista al ser arrollado por un motorizado en Barquisimeto

Un ciclista murió arrollado por un motorizado cuando regresaba de su trabajo e iba hacia su hogar. La víctima quedó identificada como, Luis Felipe Silva.

El impacto ocurrió la mañana del martes 20 de mayo, cuando el hombre iba en su bicicleta por la avenida Ruiz Pineda. El motorizado, cuya identidad se desconoce, se desplazaba a alta velocidad y al esquivar una camioneta que intentó realizar un cruce indebido, perdió el control de su vehículo y terminó impactándolo violentamente.

Posterior a la colisión, el señor Silva cayó sobre el asfalto, golpeando su cabeza y un trauma cráneo-encefálico que le ocasionó una hemorragia cerebral, reseñó el medio Noticias Barquisimeto.



Por su parte, el conductor de la moto, levantó su vehículo y rápidamente huyó de la escena, sin mostrar el más mínimo interés por la condición del arrollado.

Una unidad de paramédicos acudió al lugar del accidente y le prestó los primeros auxilios a la víctima, quien fue trasladada de emergencia a bordo de una ambulancia al Hospital del Seguro Pastor Oropeza, pero desafortunadamente falleció.

Noticia al Día / Noticias Barquisimeto