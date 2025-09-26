Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Alexis Fernando García, de 17 años, murió electrocutado por una guaya de alta tensión en Ciudad Bolívar. Horas después, un detective también murió en el mismo sitio.

Sus familiares, al ver que el joven García no regresó a su residencia desde el día anterior, hicieron el reporte a las autoridades.

Un equipo de búsqueda localizó el cuerpo sin vida del joven cerca de la estación de servicio Los Loros, en la parroquia José Antonio Páez. Al parecer, se encontraba explorando la zona para reciclar chatarra y tuvo contacto con las guayas eléctricas de un Poste de alta tensión, quedando sin vida en el lugar.

Quedó en el levantamiento

Funcionarios del eje de homicidio del CICPC se acercaron al sitio para levantar el cuerpo. Al entrar en contacto con el occiso, una guaya de alta tensión hirió gravemente a uno de los funcionarios.

Protección Civil Municipal de Angostura del Orinoco se acercó al sitio para dar los primeros auxilios a la víctima. Posteriormente, la trasladaron al Hospital Ruiz y Páez, donde el personal la atendió. Sin embargo, lamentablemente, la persona no resistió la gravedad de las quemaduras y falleció.

Noticia al Día / La Prensa de Monagas