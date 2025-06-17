Muere empresario degollado por un mecate cuando iba en su motocicleta por una vía de Bolívar

Un empresario de 69 años, murió degollado por un mecate cuando iba en su motocicleta por la calle 19 de Abril de Upata, estado Bolívar.

La víctima, identificada como, Francisco Rogelio Petrocelli, se desplazaba en su automotor y no alcanzó a ver lo que bloqueaba la vía. Debido al impacto, el empresario murió en el sitio.

Trascendió que unos hombres instalaron el mecate con la supuesta intención de "pedir colaboración" a los conductores para "tapar los huecos de la vialidad con tierra".

Al lugar se desplazaron efectivos de distintos cuerpos policiales, quienes realizaron el levantamiento correspondiente del cadáver. Acotaron, que por el hecho hay tres personas detenidas.

Autoridades comenzaron a investigar lo sucedido.

Noticia al Día