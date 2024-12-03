Muere falconiana en un accidente de tránsito en Sandy Springs de Atlanta

Anakarina del Carmen Reyes Briceño, murió la mañana del domingo 1 de diciembre, en un accidente en la I-285 de Atlanta, Estados Unidos, según datos que aportan paisanos en esa región y los detalles del accidente reseñado por medios locales.

Reyes, vivió en la zona este de Coro, estado Falcón.

El accidente ocurrió sobre la Interestatal 285, en Sandy Springs y provocó el cierre de todos los carriles de la carretera a la altura de Roswell Road por varias horas.

Un portavoz del departamento de transporte de Georgia, dijo que el accidente comenzó como un incendio de vehículo, reseñó Univision Atlanta.

Recaudan fondos

El medio digital Heraldhome agregó, sobre la tragedia que su hermano, Juan Carlos, compartió la noticia en una página de recaudación de fondos.

En su publicación, Juan Carlos explicó que están recaudando fondos para cubrir los gastos del funeral y entierro, con el apoyo de amigos y seres queridos.

“Estamos absolutamente devastados por el fallecimiento de nuestra Anita”, escribió. “Pedimos ayuda para cubrir los gastos del funeral”.

Noticia al Día / version_moron_gerardo