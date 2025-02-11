Muere hombre electrocutado dentro de una granja en La Cañada de Urdaneta

Un hombre murió electrocutado, cuando se encontraba dentro de la granja Villa Mary, parroquia Andrés Bello del municipio La Cañada de Urdaneta, en Zulia.

La víctima, identificada como, Dilme Enrique Montiel Montiel, de 28 años, fue llevada al CDI Los Cortijos, pero falleció a su ingreso.

El caso fue notificado a las autoridades de la Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento del cadáver y lo llevaron a la morgue de la ciudad maracaibera.

La muerte de Montiel será investigada por los detectives, puesto que solo se conoció sobre la descarga eléctrica que este recibió.

Noticia al Día