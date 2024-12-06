Muere hombre electrocutado en un poste en Integración Comunal

La tarde de este viernes 6 de diciembre, murió un hombre electrocutado en el barrio Integración Comunal, a la altura del colegio Los Maristas, así lo dieron a conocer fuentes cercanas para Noticia al Día.

Se conoció que una de las calles de esa barriada estaba sin el servicio eléctrico desde algunos días y uno de sus habitantes decidió subir al poste.

Cuando el señor estaba manipulando el cableado recibió una descarga eléctrica que lo dejó sin vida en el sitio.

Al lugar se desplegaron efectivos policiales y del cuerpo de bomberos, quienes bajaron el cuerpo y lo llevaron a la morgue de la ciudad marabina.

Noticia al Día