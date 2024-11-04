Muere hombre tras caer de su moto en la Circunvalación uno de Maracaibo

Danny José Colinas Báez, perdió la vida al caer de su moto en la circunvalación uno, a la altura de la sede de la división contra robo y hurto del municipio Maracaibo, así lo dieron a conocer fuentes cercanas para Noticia al Día.

El accidente vial ocurrió a las 4:10 de la madrugada de este lunes 4 de junio, cuando el hombre se desplazaba por la referida vialidad y al parecer perdió el control del automotor.

La víctima de 35 años, murió en el sitio. Autoridades policiales rodearon la escena y trasladaron el cadáver hacía la medicatura forense.

