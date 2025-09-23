Muere joven en accidente de tránsito en Lagunillas

El cadáver de un joven de 24 años, fue hallado en la carretera Lara-Zulia, a la altura del sector Campo Lara, específicamente en el puente Burro Negro, límite entre los municipios Valmore Rodríguez y Lagunillas del estado Zulia.

La víctima, de nombre, José Daniel Morillo, sufrió un accidente de tránsito en su motocicleta y quedó tendido en la vía. Vecinos que presenciaron el impacto notificaron lo sucedido a las autoridades policiales de la región y acordonaron el área.

Al lugar se trasladó el padre del joven fallecido, quien aportó sus datos y acotó, que Morillo se dirigía hacia su residencia.

Noticia al Día