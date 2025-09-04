Muere joven pareja en fatídico accidente de tránsito en Lagunillas

Un brutal accidente de tránsito se registró en horas de la noche del miércoles 3 de septiembre, en la carretera «U», diagonal al edificio de Pdvsa El Menito, municipio Lagunillas de la Costa Oriental del Lago.

Una pareja de casados se desplazaban en una motocicleta cuanto colisionaron contra el conductor de un camión 350. El fuerte impacto dejó al joven muerto en el sitio, mientras que su esposa embarazada fue trasladada a un centro de salud cercano, pero falleció horas después.

Las víctimas quedaron identificadas como, Josué Oliveros y Valentina Vargas. Se conoció, que el joven era integrante del Órgano de Dirección y Defensa Integral (ODDI) en la localidad lagunillense.

Sobre las causas de este choque no están claras, lo que se maneja de manera extraoficial es que el amabas unidades colisionaron de frente, informó El Regional del Zulia.

Noticia al Día