Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

Muere joven pareja en fatídico accidente de tránsito en Lagunillas

La mujer estaba embarazada

Por Greily Nuñez

Muere joven pareja en fatídico accidente de tránsito en Lagunillas
Un brutal accidente de tránsito se registró en horas de la noche del miércoles 3 de septiembre, en la carretera «U», diagonal al edificio de Pdvsa El Menito, municipio Lagunillas de la Costa Oriental del Lago.

Una pareja de casados se desplazaban en una motocicleta cuanto colisionaron contra el conductor de un camión 350. El fuerte impacto dejó al joven muerto en el sitio, mientras que su esposa embarazada fue trasladada a un centro de salud cercano, pero falleció horas después.

Las víctimas quedaron identificadas como, Josué Oliveros y Valentina Vargas. Se conoció, que el joven era integrante del Órgano de Dirección y Defensa Integral (ODDI) en la localidad lagunillense.

Sobre las causas de este choque no están claras, lo que se maneja de manera extraoficial es que el amabas unidades colisionaron de frente, informó El Regional del Zulia.

Noticia al Día

Temas:

Al Dia

Moda, hoteles y restaurantes que conforman el imperio Armani pasarán a manos de su fundación

Armani es una marca global con 8 mil 700 empleados, 650 tiendas, además de hoteles, restaurantes y clubes, incluyendo la histórica ‘Capannina’, uno de los establecimientos de playa más famosos de Italia
Deportes

La Vinotinto sintió el respaldo de su fanaticada en Buenos Aires

Un centenar de fanáticos llenó de alegría el ambiente vinotinto

Al Dia

Nuevo brote de ÉBOLA declara la República Democrática del Congo: Ya van 16 muertos

Según las autoridades el balance provisional es de 28 casos sospechosos y 16 fallecidos, incluyendo a cuatro trabajadores de la salud.
Al Dia

Exportaciones de petróleo venezolano alcanzan su nivel más alto en nueve meses: Reuters

El país también exportó unas 275 mil toneladas métricas de derivados del crudo y petroquímicos en agosto.

