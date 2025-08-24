Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Un fatídico accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada de este domingo 24 de agosto, dejó como resultado una mujer muerta y al menos tres personas heridas de gravedad (entre las que se encuentran dos niños), cuando el chofer de una camioneta negra y el de un vehículo pequeño, colisionaron de frente en la vía al sector Los Bucares del municipio Maracaibo.

Reportes preliminares de este lamentable suceso indican que ocurrió alrededor de las dos de la madrugada, en la vía a Los Bucares, sector Los Altos. Tanto la camioneta, marca Chevrolet, modelo Silverado, como el carro, un Fiat, quedaron irreconocibles, sobre todo este último, en el que viajaba una pareja de esposos con sus dos niños, de ocho y 11 años de edad, respectivamente.

De la pareja, se supo que el siniestro cobró la vida de la joven Karen Atencio, de 28 años de edad, mientras que su esposo y sus dos hijos fueron llevados hasta el hospital Universitario en donde recibieron rápida asistencia médica. Trascendió que los niños se encuentran fuera de peligro, pero su padre fue sometido a una intervención quirúrgica en una de sus piernas, la cual podría perder.

El carro en el que se desplazaba la familia se partió en dos, quedando fragmentado en plena carretera, mientras que a la camioneta solo se le reconocía la cabina trasera, ya que toda la carrocería frontal quedó destruida. Los heridos quedaron esparcidos gritando de dolor hasta que fueron socorridos por las autoridades que minutos después se presentaron en el sitio.

Noticia al Día