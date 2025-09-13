Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

Una motociclista venezolana perdió la vida tras ser arrollada por un tráiler en el distrito de Víctor Larco, en Perú, dejando consternados a transeúntes y familiares. El tránsito vehicular quedó restringido durante varias horas por la magnitud del siniestro.

Según testigos, la joven de 23 años, identificada como Daniela Meléndez Coronel, de nacionalidad venezolana, intentó adelantar por el lado derecho.

En su maniobra, subió a la vereda y perdió el control de su motocicleta, lo que ocasionó que resbalara e impactara contra las ruedas traseras del vehículo pesado. El choque fue fatal y no dejó opción de auxilio inmediato.

¿Qué acciones tomó la policía tras el accidente?

El conductor del tráiler fue trasladado a la comisaría de Buenos Aires para las diligencias de ley. La Policía Nacional y el serenazgo intervinieron rápidamente para controlar el tránsito vehicular, que se congestionó por varias horas. La fiscalía abrió una investigación para determinar las responsabilidades.

