Sábado 13 de septiembre de 2025
Sucesos

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

El conductor del tráiler fue trasladado a la comisaría para las diligencias de ley

Por Greily Nuñez

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una motociclista venezolana perdió la vida tras ser arrollada por un tráiler en el distrito de Víctor Larco, en Perú, dejando consternados a transeúntes y familiares. El tránsito vehicular quedó restringido durante varias horas por la magnitud del siniestro.

Según testigos, la joven de 23 años, identificada como Daniela Meléndez Coronel, de nacionalidad venezolana, intentó adelantar por el lado derecho.

En su maniobra, subió a la vereda y perdió el control de su motocicleta, lo que ocasionó que resbalara e impactara contra las ruedas traseras del vehículo pesado. El choque fue fatal y no dejó opción de auxilio inmediato.

¿Qué acciones tomó la policía tras el accidente?

El conductor del tráiler fue trasladado a la comisaría de Buenos Aires para las diligencias de ley. La Policía Nacional y el serenazgo intervinieron rápidamente para controlar el tránsito vehicular, que se congestionó por varias horas. La fiscalía abrió una investigación para determinar las responsabilidades.

Noticia al Día / Sol TV Perú

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

Fedecámaras-Zulia levanta informe detallado de empresas afectadas en explosión en zona industrial para cuantificar pérdidas

Fedecámaras-Zulia levanta informe detallado de empresas afectadas en explosión en zona industrial para cuantificar pérdidas

Así nació la canción

Así nació la canción "Muñequita Linda" de María Grever: Una pieza entrañable y emotiva

Luis Arráez llegó a 17 juegos de tres o más imparables en la temporada

Luis Arráez llegó a 17 juegos de tres o más imparables en la temporada

Una vida marcada por la tragedia: Así murió la bailarina Isadora Duncan

Una vida marcada por la tragedia: Así murió la bailarina Isadora Duncan

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Olivia Rodrigo sorprende con covers de The Cure y anuncia nuevo álbum de estudio en el festival de Glastonbury

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA:

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

La reinvención del agente 007: Daniel Craig revela su secreto para dar vida a personajes complejos

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Jon Aramburu escribió un emotivo mensaje en redes sociales tras el fin del sueño mundialista

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

Atención jubilados: Ya está por caer el bono por Patria

Atención jubilados: Ya está por caer el bono por Patria

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cenizas de Camilo Sesto son trasladadas a su mausoleo en España

Las cenizas del artista Camilo Sesto fueron trasladadas en un acto realizado en la intimidad a su mausoleo de Alcoy…
Sucesos

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

Hasta los momentos no han ofrecido detalles sobre lo que pudo producir esta explosión
Sucesos

Lo que se perdió

Paredes derrumbadas, electrodomésticos desperdigados y juguetes quemados son las imágenes desoladoras que se presencian en lo que antes era una comunidad.
Sucesos

Llueve con granizo en Mara

Varios videos fueron reflejados en las redes sociales

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025