Muere motorizado al quedarse dormido y estrellar su moto contra un poste en Bachaquero

David Miguel Suárez Barrios, murió en un accidente de tránsito ocurrido el domingo 2 de febrero, en el sector La Curva del Cumare, municipio Bachaquero del estado Zulia.

El hombre, de 34 años, regresaba a su vivienda y en el trayecto se quedó dormido, lo que le ocasionó la perdida del automotor. El motorizado saltó la isla de la acera y chocó contra el poste, informó el periodista Jhorman Cruz, a través de sus redes sociales.

El fuerte impacto lo dejó muerto en el sitio. Vecinos de la zona notificaron lo sucedido a las autoridades policiales de la región, quienes trasladaron el cadáver a la morgue de la región.

