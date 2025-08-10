Muere mujer tras choque de moto contra un poste en Lagunillas: Su acompañante resultó herido

Un accidente de tránsito ocurrido cerca de las dos de la madrugada de este domingo 10 de agosto, dejó como resultado una mujer muerta y un motorizado herido en la carretera N, entre las avenidas 41 y 42 de la parroquia Paraute, municipio Lagunillas.

Al parecer, el motorizado identificado como Jhonatan Martínez, de 29 años de edad, chocó contra un poste del alumbrado publico mientras se desplazaba en compañía de una dama de, aproximadamente, 33 años, quien no portaba documentos de identidad al momento del hecho.

Ambos andaban en una moto marca Kavak 2024, modelo 150cc, placa AI8W47E. Trascendió que Martínez sufrió un traumatismo multisistémico, por lo que fue atendido en el sitio y trasladado al Hospital Pedro García Clara para recibir atención médica.

La otra víctima tras una evaluación cefalocaudal, se confirmó que la mujer se encontraba sin signos vitales en el lugar. Las causas de la colisión aún se desconocen y están bajo investigación. Según información aportada por las autoridades, la mujer respondía al nombre de Maribel Perdomo.

En el sitio del accidente se hicieron presentes los el cuerpo de Bomberos del municipio Lagunillas y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes. La víctima fatal residía en la urbanización Inamar en Ciudad Ojeda.

Noticia al Día / Con información de Somos Noticias COL