Jueves 18 de septiembre de 2025
Muere niño venezolano al agonizar tres días por una golpiza de su padrastro en Medellín

Un pequeño de tan solo cuatro años de edad, identificado como Nairkel Aldrain Botía Manrique, murió luego de tres días…

Por José Gregorio Flores

La "Lampara" fue detenido por autoridades colombianas. Foto: RRSS.
Un pequeño de tan solo cuatro años de edad, identificado como Nairkel Aldrain Botía Manrique, murió luego de tres días de agonía en el hospital general de Medellín, tras recibir una paliza por parte de su padrastro, Cristian Alexis González Gallego, alias "La Lámpara", un delincuente de la banda de "Los Mondongueros", según informaron autoridades colombianas.

El asesino primero lo golpeó, lo lanzó al piso y luego lo agredió con un machete. La madre intentó intervenir, pero también fue atacada. El infierno que ambos vivían estaba marcado por un ciclo constante de maltrato físico y psicológico. El niño había celebrado su cumpleaños número 4 apenas once días antes, pero vivía entre el miedo y los golpes.

Rafael Boti, quien era su padre biológico y de nacionalidad venezolana, contó entre lágrimas cómo fue apartado del niño desde que la madre inició la relación con alias "La Lámpara". Agregó que: "No sabía nada de mi hijo. Su pareja actual me prohibía verlo, yo pedía acercarme, pero me lo negaban".

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, consternado, indignado y muy dolido por lo sucedido escribió al respecto: "No pudo más", al anunciar que el niño venezolano golpeado por su padrastro frente a la madre de éste, había fallecido.

"Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel. El niño de 4 años que fue golpeado por su padrastro. Luchó durante tres días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado. Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños", comentó el alcalde Federico Gutiérrez.

Las autoridades determinaron que el sujeto, que ya está detenido, es miembro de la estructura criminal que se hacen llamar Los mondongueros. También agradeció al personal médico y asistencial del hospital por intentar salvarle la vida: "Gracias al personal médico y asistencial del Hospital General de Medellín por cuidarlo e intentar salvar su vida".

Sobre el padrastro, dijo que ya está detenido "y pagará por esto". Un juez de menores le imputó delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, pero no admitió los cargos.

El medio Telemedellín conversó con un hombre de nacionalidad venezolana e identificado como Rafael Adrián Botía, quien indicó que era el padre del niño pero que no tenía comunicación con él ni con su madre. "No sabía nada de mi hijo, ya que no había quedado tampoco en una muy buena relación con mi expareja, y su pareja actual le prohibía que yo tuviera o pudiese ver a mi bebé".

"Ese sujeto tiene contactos y tiene mucho poder en la calle, mucha gente le teme. Él es cabecilla (…) en un tiempo fue jefe mío. Yo fui manipulado, fui víctima de manipulación, sufrí daño psicológico. No solamente yo, sino también mi expareja, mi hijo, ya que fuimos obligados a vivir con él, porque yo era como su marioneta, su peón, el que vendía sus mercancías".

El asesino se llama Cristian Alexis González Gallego, alias "La Lámpara", un delincuente de la banda de "Los Mondongueros", según informaron autoridades colombianas.

Noticia al Día / Con información de ntn24ve Instagram

Faltan 38 días: Preparan la tradicional Bajada de la Chinita en Maracaibo

La Bajada da comienzo a las celebraciones en honor a la virgen, las cuales culminan el 18 de noviembre, el día de su conmemoración
Venezolano mató a su expareja y después se suicidó en un autolavado de la College Station en Texas, EEUU

Dos personas fueron halladas muertas con heridas de bala la mañana del martes en un lavadero de autos en College Station, Texas, (EE.UU) en lo que la policía afirma fue un homicidio-suicidio que involucró a una pareja separada.
Juez del Supremo pide investigar a Bolsonaro por la gestión de la covid-19

La decisión fue tomada por el magistrado Flávio Dino, quien ha pedido la reapertura de varios aspectos de un caso que había sido archivado por la Fiscalía General a mediados de 2022, cuando Bolsonaro aún estaba en el poder
Lula: Trump no es el emperador del mundo

En la misma línea, aseguró que, si era necesario "negociar de inmediato" con el político republicano, lo haría sin ningún inconveniente, pero a cambio exige que "Brasil sea tratado con respeto" lo que, hasta ahora, no ha sucedido.

