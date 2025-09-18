Muere niño venezolano al agonizar tres días por una golpiza de su padrastro en Medellín

Un pequeño de tan solo cuatro años de edad, identificado como Nairkel Aldrain Botía Manrique, murió luego de tres días de agonía en el hospital general de Medellín, tras recibir una paliza por parte de su padrastro, Cristian Alexis González Gallego, alias "La Lámpara", un delincuente de la banda de "Los Mondongueros", según informaron autoridades colombianas.

El asesino primero lo golpeó, lo lanzó al piso y luego lo agredió con un machete. La madre intentó intervenir, pero también fue atacada. El infierno que ambos vivían estaba marcado por un ciclo constante de maltrato físico y psicológico. El niño había celebrado su cumpleaños número 4 apenas once días antes, pero vivía entre el miedo y los golpes.

Rafael Boti, quien era su padre biológico y de nacionalidad venezolana, contó entre lágrimas cómo fue apartado del niño desde que la madre inició la relación con alias "La Lámpara". Agregó que: "No sabía nada de mi hijo. Su pareja actual me prohibía verlo, yo pedía acercarme, pero me lo negaban".

Reacciones

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, consternado, indignado y muy dolido por lo sucedido escribió al respecto: "No pudo más", al anunciar que el niño venezolano golpeado por su padrastro frente a la madre de éste, había fallecido.

"Me duele y me da mucha tristeza tener que comunicarles esta triste noticia. Ha muerto Nairkel. El niño de 4 años que fue golpeado por su padrastro. Luchó durante tres días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado. Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños", comentó el alcalde Federico Gutiérrez.

Las autoridades determinaron que el sujeto, que ya está detenido, es miembro de la estructura criminal que se hacen llamar Los mondongueros. También agradeció al personal médico y asistencial del hospital por intentar salvarle la vida: "Gracias al personal médico y asistencial del Hospital General de Medellín por cuidarlo e intentar salvar su vida".

Sobre el padrastro, dijo que ya está detenido "y pagará por esto". Un juez de menores le imputó delitos de tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, pero no admitió los cargos.

El medio Telemedellín conversó con un hombre de nacionalidad venezolana e identificado como Rafael Adrián Botía, quien indicó que era el padre del niño pero que no tenía comunicación con él ni con su madre. "No sabía nada de mi hijo, ya que no había quedado tampoco en una muy buena relación con mi expareja, y su pareja actual le prohibía que yo tuviera o pudiese ver a mi bebé".

"Ese sujeto tiene contactos y tiene mucho poder en la calle, mucha gente le teme. Él es cabecilla (…) en un tiempo fue jefe mío. Yo fui manipulado, fui víctima de manipulación, sufrí daño psicológico. No solamente yo, sino también mi expareja, mi hijo, ya que fuimos obligados a vivir con él, porque yo era como su marioneta, su peón, el que vendía sus mercancías".

El asesino se llama Cristian Alexis González Gallego, alias "La Lámpara", un delincuente de la banda de "Los Mondongueros", según informaron autoridades colombianas.

