Muere otro joven al estrellar su moto contra un poste en La Villa del Rosario

Un joven fallecido y otro herido fue el resultado de un accidente de tránsito, ocurrido la madrugada de este domingo 8 de diciembre, en la carretera vía Amparo de La Villa del Rosario.

Ambos jóvenes se desplazaban en una moto por la citada vialidad, cuando presuntamente, perdieron el control e impactaron contra un poste del alumbrado público.

La víctima, identificada como Adrián José González González, 19 años, presentó traumatismo cráneo encefálico severo y otras fracturas en parte de su rostro, así lo dio a conocer la periodista Leonor Arguelles a través de su Instagram.

Por su parte, el joven afectado, de nombre Juan Fuenmayor, de 20 años presentó fractura expuesta de tibia derecha.

Noticia al Día