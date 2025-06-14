Mueren cuatro venezolanos al incendiarse un apartamento en Argentina: Entre las víctimas hay dos niños

Un incendio originado dentro de un apartamento en horas de la noche de este viernes 13 de junio, dejó como resultado cuatro personas de nacionalidad venezolana muertas en el barrio Bouquet Roldan de la ciudad de Neuquén, Argentina.

La tragedia que ha conmocionado a esta provincia de Argentina, cobró la vida de un bebé de apenas dos meses. Hay un sobreviviente que aún se encuentra grave en el hospital Castro Rendón, en donde ingresó con severas quemaduras y una grave afectación en las vías respiratorias.

Tanto las víctimas como el sobreviviente, de quienes aún las autoridades locales desconocen sus identidades, son dos jóvenes venezolanos de 25 y 26 años y dos niños de 6 años y 2 meses, quienes junto al sobreviviente se encontraban en el mismo domicilio al momento del siniestro.

Informaciones preliminares señalan que el fuego, que se desató durante las primeras horas de la noche de este viernes en una vivienda ubicada en la esquina de Planas y Palacios, arrasó en pocos minutos con el segundo piso del domicilio, dejando escenas de desesperación y dolor entre los vecinos.

Durante los primeros momentos del incendio, el hombre que sobrevive en el hospital Castro Rendón, logró escapar del fuego lanzándose desde un balcón. Fue auxiliado en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén -SIEN y trasladado con urgencia al referido centro de salud, mientras efectivos bomberiles intentaban contener las llamas que ya habían tomado por completo la planta superior.

Este sábado las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso, mientras el personal de bomberos, criminalística y el área de siniestros trabajan sobre el terreno para determinar qué provocó el fuego. Por lo pronto, se analiza si hubo una falla eléctrica, una pérdida de gas o la presencia de material inflamable.