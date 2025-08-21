Mueren dos personas tras voraz incendio en fábrica de productos químicos en Los Guayos, Carabobo

Dos personas murieron en un voraz que se registró la tarde de este martes 19 de agosto en la empresa Procesadora Venezolana de Químicos, Provequim, situada en el galpón 9321 (B) de la avenida principal de Paraparal, en el municipio Los Guayos, estado Carabobo.

De manera extraoficial y por versiones de redes sociales se conoció que dos personas murieron en el incendio. Según algunos trabajadores, al momento de iniciar el siniestro en el galpón se encontraban 40 personas. De ellas, unas 15 habrían logrado salir. Otras dos fallecieron y del resto se desconoce su ubicación, aunque se presume que puedan haberse retirado asustadas del lugar.

A combatir el fuerte incendio acudieron bomberos de Los Guayos, Valencia, Guacara, Diego Ibarra, Naguanagua y Carlos Arvelo. También desde Aragua se trasladó personal. Unos 150 hombres trabajaron intensamente para combatir las llamas que levantaron una extensa columna de humo que se divisó desde varios municipios, como San Diego, Guacara y San Joaquín.

Las labores de extinción se mantenían al momento de redactar esta información, pasadas las 9:30 de la noche de este martes. Se complicaron debido a que, por la cantidad de materiales inflamables en el sitio se requería, más que agua, espumas especiales que no abundan en los inventarios bomberiles.

Trabajo mancomunado en el incendio

En una transmisión de VTV, Pedro Olivo, el jefe de la Redan Central, informó que unos 300 hombres trabajaron en el incendio, y unas 15 unidades móviles, de diferentes entes de seguridad del estado Carabobo y Los Guayos, e incluso apoyo de Bomberos de Aragua. No habló de víctimas.

En videos fue captado el momento en el que un tambor en llamas voló por los aires y cayó en las adyacencias de la empresa. Un funcionario de Protección Civil fue alcanzado por el fuego, pero se encuentra fuera de peligro.

La alcaldesa de Los Guayos Mervelis de Burgos también estuvo en la transmisión de VTV. Anunció el inicio de las investigaciones para conocer las causas del incendio y jornadas de fiscalización de empresas de químicos en el municipio para evitar nuevos siniestros. No habló de las víctimas.

Noticia al Día / Con información de El Carabobeño