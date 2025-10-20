Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Una presunta fuga de gas ocasionó la muerte de un padre y su hijo, en un apartamento ubicado en el piso 1 del bloque 7 de las residencias Los Bucares, en Ejido, Mérida.

Las víctimas quedaron identificadas como Pedro Hilbeth Escalona Pérez (36 años), quien se desempeñaba como taxista, y su hijo Yilbeth Antonio Escalona Pernía (8 años), estudiante de primaria, a ambos los encontraron sin signos vitales en el lugar del incidente.

El olor afectó a otro adolescente de 15 años, quien fue trasladado de emergencia al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula), donde se encuentra recluido bajo pronóstico reservado.

El área fue acordonada por efectivos del Cuerpo de Bomberos de Mérida, Protección Civil, PNB, Polimérida y la Policía Municipal de Campo Elías para asegurar la escena.

Posteriormente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) procedieron al levantamiento de los cuerpos e iniciaron las averiguaciones.

Noticia al Día / El Oriental de Monagas