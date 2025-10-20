Lunes 20 de octubre de 2025
Sucesos

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Otro adolescente resultó afectado

Por Greily Nuñez

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una presunta fuga de gas ocasionó la muerte de un padre y su hijo, en un apartamento ubicado en el piso 1 del bloque 7 de las residencias Los Bucares, en Ejido, Mérida.

Las víctimas quedaron identificadas como Pedro Hilbeth Escalona Pérez (36 años), quien se desempeñaba como taxista, y su hijo Yilbeth Antonio Escalona Pernía (8 años), estudiante de primaria, a ambos los encontraron sin signos vitales en el lugar del incidente.

El olor afectó a otro adolescente de 15 años, quien fue trasladado de emergencia al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula), donde se encuentra recluido bajo pronóstico reservado.

El área fue acordonada por efectivos del Cuerpo de Bomberos de Mérida, Protección Civil, PNB, Polimérida y la Policía Municipal de Campo Elías para asegurar la escena.

Posteriormente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) procedieron al levantamiento de los cuerpos e iniciaron las averiguaciones.

Noticia al Día / El Oriental de Monagas

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Mueren padre e hijo tras intoxicarse con gas doméstico en Mérida

Tres mujeres fallecidas y cinco heridos al volcarse una camioneta en Portuguesa

Tres mujeres fallecidas y cinco heridos al volcarse una camioneta en Portuguesa

Josnery enseña a su hijo Javier a tocar las estrellas con el bate

Josnery enseña a su hijo Javier a tocar las estrellas con el bate

Rescataron 12 cadáveres de la mina Cuatro Esquinas en El Callao

Rescataron 12 cadáveres de la mina Cuatro Esquinas en El Callao

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

Kevin Durant firma extensión histórica con los Rockets de Houston

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

¡Patas pa arriba!: Recortes de pollo aumentan de precio todos los días

CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

CICPC realizó charla en una institución educativa de Maracaibo para orientar al uso correcto de las redes sociales

Más de mil 700 gandolas cruzaron la frontera entre Colombia y Venezuela durante septiembre

Más de mil 700 gandolas cruzaron la frontera entre Colombia y Venezuela durante septiembre

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Leones pasó la escoba ante Caribes en el Monumental

Sexagenario agredió a su pareja con un

Sexagenario agredió a su pareja con un "puyón" en Maracaibo

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Bravos terminó con el invicto de Tigres

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Magallanes venció a Águilas y logra su primera victoria en la LVBP

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Tiburones apabulló a Cardenales en Barquisimeto

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Real Madrid se impuso por la mínima al Getafe con gol de Mbappé

Errores comunes al hablar de economía política (por Jesús Castillo Molleda)

Errores comunes al hablar de economía política (por Jesús Castillo Molleda)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Motorizado herido tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Hay un lindo monito suelto en El Trébol

Hay un lindo monito suelto en El Trébol

Volvió a temblar en Bachaquero

Volvió a temblar en Bachaquero

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Noticias Relacionadas

Política

Venezuela asume vicepresidencia de Organización Internacional de Mediación

La instancia multilateral, impulsada por la República Popular China, busca fortalecer los mecanismos de resolución pacífica de conflictos a nivel global
Sucesos

Rescataron 12 cadáveres de la mina Cuatro Esquinas en El Callao

Aún faltan cuerpos por rescatar
Al Dia

Arrestan a dos hombres por arrojar basura detrás de la Caja Regional en Maracaibo

En una camioneta llevaban todos sus desechos
Al Dia

Acribillaron a hombre cuando estaba junto a su hijo comprándole un helado en Sur del Lago

Dos motorizados perpetraron el sicariato


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025