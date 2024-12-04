Muerto ciclista al ser arrollado por una camioneta en Bachaquero

José Gregorio Paz, alias "Goyo", de 52 años de edad, murió la noche del 3 de diciembre, luego que fuera impactado por el conductor de una camioneta.

El impacto ocurrió en el sector la 83, parroquia La Victoria y cerca del poblado de Bachaquero, en el estado Zulia.

Fuentes cercanas indicaron para Noticia al Día, que el ciclista iba hacía su casa, cuando aparentemente y frente a muchas personas, el chofer del automotor lo arrolló de manera accidental.

El cuerpo del ciclista quedó tendido en la carretera, murió en el sitio. Asimismo, el conductor de la camioneta resultó herido y fue llevado a un centro de salud cercano.

Presuntamente, el dueño de la camioneta, identificado por sus silgas como GPG, es un reconocido empresario de la COL.

Noticia al Día