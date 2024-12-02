Muerto extorsionador tras enfrentarse a la GNB en Los Puertos de Altagracia

La FANB a través de efectivos del Comando de Zona N° 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, dieron muerte a un extorsionador, en el sector Palmichal, en Los Puertos de Altagracia del municipio Miranda, estado Zulia.

El abatido era conocido por el seudónimo de alias “El Lela”, integrante de una organización criminal.

Los efectivos actuantes aseguraron que el presunto delincuente al observar la comisión procedió a abrir fuego a los militares, por lo que se generó el enfrentamiento y cayó abatido.

Según las investigaciones pertinentes, la organización criminal se dedica al cobro de vacuna, robo, extorsión, sicariato, secuestro, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, tráfico de municiones, tráfico de armas y violación en la Costa Oriental del Lago.

Durante el procedimiento se efectuó la incautación de una pistola 9 milímetro, sin marca y sin seriales visibles, un cargador de pistola, 2 cartuchos 9 milímetro. Así mismo, se efectuó la retención de un vehículo marca Ford, modelo Explorer, color blanco y un equipo telefónico.

El caso quedó a orden del Ministerio Publico.

Noticia al Día / IG GNB