Muerto hombre al impactar su vehículo contra un poste en la avenida 40 de San Francisco

Un hombre perdió la vida al impactar su vehículo contra un poste, en la avenida 40 de San Francisco, en Zulia.

El accidente vial ocurrió la mañana de este miércoles 15 de octubre, cuando, presuntamente, el conductor perdió el control de su vehículo e impactó contra el objeto fijo.

El fuerte choque habría provocado la muerte del hombre en el sitio. A la transitada vialidad llegaron funcionarios de la región y el cuerpo de Bomberos, quienes atendieron la situación.

El cadáver de la víctima fue llevado a la morgue de la ciudad marabina, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

Noticia al Día